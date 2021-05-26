Телеведущая Леся Никитюк рассказала, как Дзидзьо выступал на юбилее ее мамы в Хмельницком

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. А недавно звездная красотка в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" поделилась подробностями празднования дня рождения ее мамы.

Телеведущая рассказала, что на 65-летие своей мамы она заказала выступление артиста Дзидзьо в ресторане, где проходил праздник. По словам Леси и мама и гости не сразу поверили, что шоумен настоящий, подумали, что это какой-то местный пародист. "Мама так немного застыла первые две песни. А потом он пригласил ее на танец…", - поделилась телезвезда.

Никитюк также рассказала о райдере Дзидзьо.

"Самый бедный какой-то райдер. Там, бутылка виски 18-летнего – это было самое дорогое в райдере. Тарелка мясной нарезки, сырной и фруктовой. Я звоню этому директору, говорю, слушай, как-то не по-человечески, что это за одна тарелка", - рассказала Леся. И добавила, как устроила застолье еще и в гримерке артиста, принеся туда несколько тарелок мясного и домашнего угощения.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

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