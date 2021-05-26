Ведущая Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом
33-летняя звезда отправилась на отдых в турецкий Бодрум. Телеведущая показала кадры с виллы, на которой поселилась, передает Politeka.net.
Никитюк уверяет, что в такой роскоши она еще не жила.
«И самое потрясающее то, что я думала, что это рецепшн. А это наша вилла. Посмотрите на эти живые цветы, на эту красоту, у меня такого еще не было. Я как Афина Паллада», - сказала телеведущая.
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Леся рассказала, что вилла имеет 4 спальни, хол, кухня, бассейн, 4 санузлы и непревзойденный вид.
В интерьере можно заметить мрамор и позолоту.
«Ребята, это, черт возьми, жирно», - сказала телеведущая, и показала свой завтрак.
Ранее Никитюк похвасталась бутербродом с черной икрой на завтрак. Она обьяснила, что ей такое питание назначил врач из-за низкого гемоглобина.
"Ее приписал врач, потому что у меня гемоглобин низкий. Дааа, я заказала себе баночку икры очень вкусной", - сказала Леся.
Также звезда пошутила, что растянет эту баночку икры на полгода - ведь это очень вкусно и полезно.
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