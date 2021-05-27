"Все идеально в этом фото"

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила своим видом на фоне красочного заката в Турции

Как известно, звезда снова отправилась на отдых и уже успела похвастаться видами роскошной виллы, которые встретили ее на курорте. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Никитюк опубликовала в Инстаграм фото с вечерней прогулки.

Так, на снимках ведущая позирует на фоне моря и красочного неба с розовыми облаками. Одета Леся по-курортному легко: на ней белый комбинезон, который идеально подчеркивает загар знаменитости.

Никитюк позирует на камеру как настоящая модель, демонстрируя свою стройную фигуру и длинные ноги.

«Восхитительный закат. Я щас лопну от эмоций и морепродуктов», - подписала фото Леся.

Ее поклонники пришли в восторг от таких кадров с ведущей.

«Котя! Ты шикарна», «Боже как все идеально в этом фото», «Прекрасное фото», «Афродита», «Очаровательная девушка!», «Леся, какая ты красивая в белом комбезе», «Фигура идеальная», «Шо за богиня вышла из океана?», «Ноги... они по-моему не заканчиваются», - пишут люди.

Ранее Никитюк показала себя у бассейна в коротеньком платье. Таким образом Леся выгодно показала идеальную загорелую фигуру и в очередной раз сделала правильный акцент на ногах, которыми восхитились фанаты под постом.

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".