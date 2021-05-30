Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк очень популярна и востребована в качестве телеведущей. Но сейчас красотка решила сделать перерыв и отправилась на отдых в Турцию, радуя украинцев соблазнительными, а иногда и просто веселыми кадрами в социальных сетях.

В этот раз девушка опубликовала в ТикТок видео, на котором попыталась запрыгнуть в бассейн на надувного единорога. Но у Леси ничего не выходило, после чего Никитюк начала психовать и бить единорога об воду. Для съемок красотка надела черное бикини и стильные очки.

"Всем приветики с отдыха", - написала Никитюк.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Леся как обычно поднимает настроение", "Кратко о моей аккуратности", "Смешная", "Леся, когда в Хмельницкий приедешь?", "Хаха, я твоя фанатка".

Сообщалось, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила своим видом на фоне красочного заката в Турции.

Так, на снимках ведущая позирует на фоне моря и красочного неба с розовыми облаками. Одета Леся по-курортному легко: на ней белый комбинезон, который идеально подчеркивает загар знаменитости.

Напомним, Никитюк в банном халате без смущения похвалилась своей красотой в ванной

А еще Politeka писала, что Никитюк в коротеньком платье хвастнула бесконечными ногами у бассейна

Также Politeka сообщала, что Никитюк оконфузилась на публике, уснув во время важного дела



