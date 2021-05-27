Ведущая Леся Никитюк похвасталась модным нарядом во время своего отдыха на вилле в Турции

Если ранее длинноногая телеведущая комплексовала из-за своей фигуры и роста, а также скрывала себя от внимания, то теперь Леся с гордостью демонстрирует свои лучшие стороны. Отправившись на отдых в Турцию, звезда также показала на серии фото роскошную виллу.

Не обошлось и без кадров у бассейна в коротеньком платье. Таким образом Леся выгодно показала идеальную загорелую фигуру и в очередной раз сделала правильный акцент на ногах, которыми восхитились фанаты под постом.

«Кайфую на роскошной вилле) Смотрим фото кайфуем вместе со мной🤪😂 Отель после реновации просто завораживает, своими видами, виллами и персоналом ❤️🙏», - пишет Никитюк.

«Вода в море холодная?; Красотка! 😍💓; Леся вы как всегда затмили всё своей красотой🔥; Лесюха, полегче, фигура 🔥 молодец 😍; Красотка в красоте!; Кайфую❤️🔥; очень красиво🔥; Хорошего Вам отдыха! ❤️; Вот это очень Хорошо 💯% 🆗; Такое красивое и нежное платячко, от кого оно? 😍; шикарная😻💔; Последнее фото просто огонь 🔥; Я всегда кайфую😂👌🏻 А с тобой кайфовать в два раза лучше😌❤️; Лесюха в комбинации или что это?», - отвечают в сети.

До этого Леся предстала в горчичном топе и голубых джинсах-кюлотах, дополнив образ массивной золотой цепочкой. Девушка распустила волосы, слегка их накрутив, и нанесла минимум косметики.

"Доброе утро! Это мой лук на сегодняшний день. Вчера почти сутки не спала... Но проснулась очень рано, потому что приехал мой заказ", - поделилась она.

"Мои новые "изики", оригинальная модель... я такую очень хотела, такая космическая, светится в темноте, - рассказала она, добавив, что очень довольна интернет-магазином, в котором их заказывала, - Выполняют все ваши прихоти...".

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".