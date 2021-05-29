Ведущая Леся Никитюк порадовала социальную сеть Инстаграм новым кадром из жаркого отдыха

Уже несколько дней как Леся отдыхает на роскошной курортной зоне на вилле, которая своим размахом и убранством удивила даже ее саму. Теперь звезда ни в чем себе не отказывает и старается провести время с максимальным удовольствием.

В этот раз в социальной сети Инстаграм Леся показала фигуру в модном маленьким купальнике на завязочках и восхитила пляжным луком в целом. Позируя на шезлонге, звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя длинные ноги. Не обошлось и без комментариев про загар Никитюк, сгоревшей на солнце.

«Miss Pantenol 2021😉», - шутливо подметила артистка.

Поклонники тут же отреагировали:

«Си*ька уже сгорела!; Леся Топ🔥; Такая худенькая)) ножки 🔥; Пантенол, це те що у келиху?; ❤️супер сочная красуня😘; Красотка; Лесюня, успокойся😉🔥; Какая-то сухая стала; Царица; вчера на ужине узнали; ох эта Леся и больно, и смешно; Багиня!!🔥; За фотошоп в ногах ставлю лайк; You Beautiful❤️; Лесюня сгорела трохи😘; Коктейль огонь 🔥».

Отметим, Леся успевает не только сниматься в различных шоу, но и удивлять кадрами из отдыха. Чередуя съемки с отпуском вместе с семьей, артистка в этот раз решила на отдых в турецкий Бодрум. Причем роскошь виллы, где она отдыхает, поразила даже ее.

На новом фото Никитюк обедает за столиком на терассе, возле столика стоят две маленькие племянницы с пустыми тарелками и печально смотрят на телеведущую.

" Рубрика "Дуже Мама"😌" , - написала телеведущая под кадром на терассе апартаментов.

Напомним, разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"

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