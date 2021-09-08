Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что думает по поводу сообщения от Ким Кардашьян
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк на днях неожиданно получила сообщение от самой Ким Кардашьян. Американская телезвезда ответила на одну из сторис Леси, написав ей: "Amazing". Надо сказать, что украинскую звезду такое сообщение очень удивило и она похвасталась этим своим поклонникам.
Теперь же в своих сторис Леся рассказала, что думает о сообщении от Кардашьян. По словам звезды, это может быть хитрая задумка пиар-службы Ким.
"Я подозреваю, что так действует пиар-служба этой известной личности. Возможно скоро в Киеве откроется какой-то бутик Ким Кардашьян, или начнут продавать ее духи. И, собственно, таким образом Леся Ивановна конечно же расскажет, где они будут продаваться. Бесплатно", - рассказала Никитюк в своих сторис.
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