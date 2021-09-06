Телеведущая Леся Никитюк заработает в новом проекте
Леся Никитюк пользуется большой популярностью на украинском ТВ, передает Politeka.net. О звезде заговорили больше всего после ее съемках в передаче "Орел и Решка".
Сейчас Леся ведет программу "Хто Зверху", а также стало известно, что она уже снимается в новом шоу "Пара на миллион". Коллегой артистки стал юморист Роман Мищеряков.
Фото с новыми ведущими появилось в Инстаграм украинского канала.
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"В реалити «Пара на миллион» встретятся два кардинально разных мира: раскованные и активные девушки, и сдержанные, погруженные в себя парни. Участники объединятся в 12 пар и попытаются выиграть миллион гривен 🤩
Как думаешь, могут ли полные противоположности научиться друг у друга и создать пару на проекте?", - написали авторы поста.
За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Круто! Это ведущими будут Леся и Рома? Это же супер - новость! Обожаю их 💚", "Слишком много Леси на новом", "Леся на Новом, как Горбунов на 1 + 1 - тупо везде", "Класс, жду)", "Было бы замечательно увидеть больше других девушек-ведущих на Новом канале, кроме Леси Никитюк. Ведь есть много талантливых", - написали пользователи сети.
Напомним, что Никитюк оконфузилась в платье с разрезами во время фотосессии на яхте
Также Politeka писала, что Никитюк в необычном белом костюме проговорилась о новом шоу с ее участием