Телеведущая Леся Никитюк показала сообщение от Ким Кардашьян

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк иногда подшучивает над Ким Кардашьян. Так, например, 12 мая красотка опубликовала фотографии, где выпятила пятую точку, показывая роскошные формы.

"Good morning мои птички

На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и посмотрите ... !!!! У вас было такое?", - написала Леся под нескромными снимками в купальнике, шутя о выросшей пятой точке.

И вот, Леся Никитюк показала свой директ. В самом верху было сообщение от Ким Кардашьян. Американская светская львица написала украинской телеведущей "Amazing" (удивительная - прим.ред.) и поставила два розовых сердечка. Как можно понять, Ким ответила на какую-то стори Леси.

"Это мне Ким написала???", - удивленно написала Никитюк.

"Ребят, мне написала сама Ким. Значит я реально Эмейзинг", - добавила Леся.

"Джаред???? А ты мне что-то будешь писать?", - написала в заключительном стори Никитюк.

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