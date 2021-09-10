Популярная украинская ведущая и шоувумен Леся Никитюк показала себя в новом дерзком образе, а также поделилась кадрами приготовлений к съемкам

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Леся снималась для новой фотосессии и решила показать фанатам кадры, которые понравились ей больше всего.

Ведущая примерила необычный наряд в виде неоново-оранжевого платья-рубашки, которое она кокетливо приспустила с одного плеча, а также черной майки с вырезом, пододетой под него.

Отдельно Леся решила продемонстрировать свою укладку с эффектом влажных волос.

«Помыли голову, слегка уложили волосы…Такая вот прическа у нас получилась. Типа: «влажный голубец», - произносит ведущая на камеру, демонстрируя ту самую прическу.

Поклонники Леси не смогли пройти мимо ее поста.

«Тебе идёт такой стиль, идеально!», «Ждем в главной роли на шоу «Холостячка», «На голове гнездо!», «ну богиня же!», «Думаю лисий хвост будет лучше!», «И прическа на лимончик», «Крутой образ. Вам очень идёт!», - пишут люди.

Напомним, Никитюк похвасталась новым лицом после "пластической операции", как она теперь выглядит.

Как сообщала Politeka, Никитюк в полупрозрачном белье засветила идеальную фигуру.

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