Популярная украинская ведущая и шоувумен Леся Никитюк показала себя в новом дерзком образе, а также поделилась кадрами приготовлений к съемкам
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Леся снималась для новой фотосессии и решила показать фанатам кадры, которые понравились ей больше всего.
Ведущая примерила необычный наряд в виде неоново-оранжевого платья-рубашки, которое она кокетливо приспустила с одного плеча, а также черной майки с вырезом, пододетой под него.
Отдельно Леся решила продемонстрировать свою укладку с эффектом влажных волос.
«Помыли голову, слегка уложили волосы…Такая вот прическа у нас получилась. Типа: «влажный голубец», - произносит ведущая на камеру, демонстрируя ту самую прическу.
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Поклонники Леси не смогли пройти мимо ее поста.
«Тебе идёт такой стиль, идеально!», «Ждем в главной роли на шоу «Холостячка», «На голове гнездо!», «ну богиня же!», «Думаю лисий хвост будет лучше!», «И прическа на лимончик», «Крутой образ. Вам очень идёт!», - пишут люди.
Напомним, Никитюк похвасталась новым лицом после "пластической операции", как она теперь выглядит.
Как сообщала Politeka, Никитюк в полупрозрачном белье засветила идеальную фигуру.
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