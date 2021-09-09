Украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, рассказав о переменах во внешности
Как пишет Politeka.net, Никитюк является популярной телеведущей в Украине, которую фанаты запомнили по проектам "Хто зверху?", "Орел и решка" "Хто проти блондинок?" и многих других. Красотка также активно ведет блог в социальных сетях, где делится всем интересным.
В новой публикации Леся показала результат своей временной пластической операции. Красотка повернулась боком, демонстрируя подтянутое лицо и короткую стрижку.
"Для меня искусство - это еще один барьер для самосовершенствования ...
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А что для вас искусство?
Ваши любимые художники, художники? Картины?
Что думали снова хи-хи-ха-ха!", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 28 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ивановна, как вам идет такой образ. Просто Эмейзинг", "Вери эмейзинг", "Непревзойденность - ваше второе имя", "Мать Родная - Мир крещенный", "Такой красивый профиль лица у вас, Леся, гармоничная личность".
Напомним, Никитюк похвасталась новым лицом после "пластической операции", как она теперь выглядит
А еще Politeka сообщала, что Лесю Никитюк атаковали на концерте российской группы в Киеве
Также Politeka писала, что Никитюк в полупрозрачном белье засветила идеальную фигуру