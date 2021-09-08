Известная телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов веселым фото с шаурмой

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которой недавно написала сама Ким Кардашьян, часто радует поклонников яркими и веселыми публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз телезвезда снова сделала пост в сети с отсылкой к Кардашьян.

В своем микроблоге Леся опубликовала несколько пикантных кадров, на которых позирует в смелом образе с шаурмой в руках. Как видно, перед камерой звезда появилась в соблазнительном латексном комбинезоне, который красиво подчеркнул стройную фигуру и упругие прелести. Волосы блогерши распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и модные очки.

В подписи к фотографиям Никитюк написала: "Шаурма как у Ким". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото телеведущей, засыпая ее комплиментами и шутками в комментариях: "А кто-то смотрел на шаурму?", "Сногсшибательная!", "Леся, как всегда, супер", "Образ бомба", "Леся, шаурма вкусная?", "Я бы тебя съел", "Ты шикарна", "Amazing", "Ух, какая аппетитная!".

Напомним, Никитюк раскусила хитрый замысел Ким Кардашьян, от которой получила сообщение: "Скоро в Киеве…".

Как сообщала Politeka, Никитюк пошла вразнос в латексе после комплимента от Ким Кардашьян: "Ивановна как всегда".

Также Politeka писала, что Никитюк устроила насыщенную тренировку в "невидимом" костюме перед тренером: фото.