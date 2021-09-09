Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала об инциденте, который произошел с ней на концерте российской группы «Мумий Тролль»
Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram, где за Лесей следит почти четыре миллиона человек.
В этот раз телеведущая показала, как зажигала с подругами на концерте российского исполнителя под Киевом.
Также она рассказала о неприятном инциденте.
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«Не обошлось, конечно же без пьяной фанатки, которая меня оттолкнула и сказала: «Пошла вон отсюда тварь». Но я не обижаясь, толкнула ее в ответ и пошла», - поделилась Леся.
«Честно говоря. Это нормальная практика. Всегда найдется человек, который опорочит свою семью, свое имя, страну и не только. Так что я, честно говоря, не обижаюсь. Но немного спина болит», - добавила Никитюк.
Ранее Politeka писала, что Никитюк раскусила хитрый замысел Ким Кардашьян, от которой получила сообщение: "Скоро в Киеве...".
Напомним, что Никитюк пошла в разнос в латексе после комплимента от Ким Кардашьян: "Ивановна как всегда".
A еще Politeka сообщала, что Никитюк устроила насыщенную тренировку в "невидимом" костюме перед тренером: фото.