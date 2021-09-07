Відома українська ведуча Леся Нікітюк у латексному костюмі вирішила домовитися зі своїми шанувальниками

Знаменитість порадувала фанатів новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Днями Нікітюк поділилася з шанувальниками радісною новиною: вона отримала коментар від офіційної сторінки американської діви Кім Кардашьян в Instagram. І хоча це було всього одне слово – "Amazing" (чудово - англ.), Леся прийшла від нього в захват.

Тепер же ведуча вирішила жартома домовитися зі своїми фанатами, щоб ті брали приклад з Кім.

"Давайте домовимося, раз і назавжди! Я виставляю фотки, ви лайкаєте і пишете в коментарях що я Amazing", - запропонувала Нікітюк.

Цей пост вона супроводила новими знімками в ефектному образі. Так, ведуча позувала в обтягуючому чорному латексному вбранні, а зверху накинула легкий світлий плащик.

Шанувальники Лесі прийшли в захват від її образу.

"Леся, це супер ідея!", "Шалено красива", "Леся Ти вогонь", "такі фото гріх не лайкнути", "цукерочка", "Іванівна як завжди у вогнях", "Amazing, без сумніву!", "Карколомна довгонога красуня! Леська, ти-супер!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк влаштувала насичене тренування в "невидимому" костюмі перед тренером.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк вразила виглядом у звичайному житті без вечірньої сукні та макіяжу.

Також Politeka писала, що Нікітюк спровокувала українок на сумні одкровення і звернулася за допомогою.