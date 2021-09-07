Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як старанно тренується заради красивих форм

Відома артистка намагається завжди показувати тільки кращі образи, причому нерідко Леся експериментує з луками і демонструє фігуру на вуличних зйомках. А щоб бути у формі, співачка не тільки намагається контролювати свій раціон, але і багато тренується.

Так, нещодавно Нікітюк опублікувала в сторі відео, на яких показала фанатам, як старанно займається заради розкішних форм.

З'явилася на занятті Леся в бежевому топі, і такого ж кольору лосинах, які показали всі її форми у всій красі. В одному ролику Леся, лежачи на спині, робить підйоми тазу вгору, таким чином, підкачуючи сідничні м'язи і м'язи стегон.

На другому відео Леся робить вже інші вправи, які також необхідні для підтримки м'язів в тонусі. Причому на вправах з канатами Нікітюк часто влаштовує паузи і знімає такі ролики.

Відзначимо, зараз Леся веде програму "Хто Зверху", а також стало відомо, що вона вже знімається в новому шоу"Пара на мільйон". Колегою артистки став гуморист Роман Міщеряков. Фото з новими ведучими з'явилося в Instagram українського каналу.

"У реаліті" Пара на мільйон» зустрінуться два кардинально різних світи: розкуті і активні дівчата, і стримані, занурені в себе хлопці. Як думаєш, чи можуть повні протилежності навчитися один у одного і створити пару на проекті?",- написали автори поста.

Нагадавши, Нікітюк в незвичайному білому костюмі проговорилася про нове шоу з її участю

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