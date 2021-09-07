Зірка показала себе з іншого боку

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила поділитися домашнім знімком

Телеведуча ретельно стежить за зовнішністю, адже багато в чому професія залежить саме від неї, передає Politeka.net.

У різних інтерв'ю Нікітюк ділиться секретами догляду. Зірка розповіла, що регулярно відвідує косметологів, а коли не встигає, то використовує домашній догляд.

"Обожнюю маски, медово-кавові скраби. У теплу пору року обов'язково приймаю контрастний душ і двічі в день протираю обличчя льодом. Але не зі звичайної води, а з запарених трав", - поділилася зірка ТБ.

У своєму сторіс Instagram Леся показала, якою буває вечорами й вранці.

На першому знімку українська знаменитість позувала у вечірньому образі з гарним макіяжем і в сукні.

А на другому фото Нікітюк показала себе вранці - без макіяжу, з обличчям покритим маскою і в майці.

"У будь-якому випадку я тепер точно знаю, що я емейзінг", - підписала вона знімок.

Примітно, що 6 вересня Нікітюк опублікувала скрін свого директа, в якому їй написала американська світська левиця Кім Кардашьян. Остання назвала Лесю "amazing" - дивовижна.

Мабуть, телеведучій дуже приємно отримати такий комплімент і навіть в нових сторіс вона його згадує.

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