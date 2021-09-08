Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що думає з приводу повідомлення від Кім Кардашьян

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк днями несподівано отримала повідомлення від самої Кім Кардашьян. Американська телезірка відповіла на одну з сторіс Лесі, написавши їй: "Amazing". Треба сказати, що українську зірку таке повідомлення дуже здивувало і вона похвалилася цим своїм шанувальникам.

Тепер же у своїх сторіс Леся розповіла, що думає про повідомлення від Кардашьян. За словами зірки, це може бути хитра задумка піар-служби Кім.

"Я підозрюю, що так діє піар-служба цієї відомої особистості. Можливо скоро в Києві відкриється якийсь бутік Кім Кардашьян, або почнуть продавати її парфуми. І, власне, таким чином Леся Іванівна звичайно ж розповість, де вони будуть продаватися. Безкоштовно", - розповіла Нікітюк у своїх сторіс.

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