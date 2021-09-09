Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась откровенными фотографиями из массажного салона

Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая, которая знакома украинцам благодаря развлекательном шоу "Кто сверху" и тревел-проекта "Орел и Решка", часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram, где за Лесей следит почти четыре миллиона человек.

На этот раз Никитюк опубликовала очень откровенные фото из массажного салона у себя в stories. На первой же фотографии телеведущая лежала на массажной кушетке, пока ей делали специальный массаж, который эффективно избавляет от лишних килограммов и жировых отложений, совершенствует контуры тела.

"Эндосфера - моя любовь. Максимум релакса и результата. А еще когда процедуру делает профессионал, вдвойне приятнее!".

Также Леся опубликовала фото, где позирует в полупрозрачном белье прикрывшись руками.

"Минутка самолюбования", - пишет Никитюк.

Ранее Politeka писала, что Никитюк раскусила хитрый замысел Ким Кардашьян, от которой получила сообщение: "Скоро в Киеве...".

Напомним, что Никитюк пошла в разнос в латексе после комплимента от Ким Кардашьян: "Ивановна как всегда".

A еще Politeka сообщала, что Никитюк устроила насыщенную тренировку в "невидимом" костюме перед тренером: фото.