Ведущая Леся Никитюк решилась на смелый шаг ради красоты

33-летняя звезда из "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", которая сейчас снимается в новом проекте, удивила экспериментами с внешностью.

Ведущая решила впервые в жизни "подтянуть" лицо - правда, пока что без скальпеля, а при помощи специальной клейкой ленты тейпа (напоминает лейкопластырь и используется в основном для фиксации или поддержки суставов, ну, а в данном случае, для того, чтобы "натянуть" лицо и получить эффект лисьих глаз).

"Сегодня впервые мне клеят тейп... Временная пластическая операция", - похвасталась Леся и детально показала процесс в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Видите, как натянуты брови. Это тейп. Он натягивается и крепится невидимками прямо в волосы. И у нас поднимаются бровки, и лисьи глаза (появляются, - ред.), - продолжила звезда, показав также другие манипуляции с внешностью, - Помыли голову, слегка уложили волосы. Такая вот прическа у нас получилась. Типа влажный голубец".

Ранее Никитюк признавалась в интервью, что ее устраивает, как она выглядит: "Я такая, какая есть. Не думаю, что меня не возьмут ведущей какого-то шоу из-за этого. Мне кажется, это все полный бред". Единственное, о чем задумывалась Леся так это о медицинском исправлении искривленной переносицы.

"У меня с одной стороны на носу горбинка, после аварии в Новой Зеландии, когда машина перевернулась, и теперь разные профили", - признавалась ведущая.

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