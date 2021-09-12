Леся Никитюк отправилась в Одессу, показав, как там проводит время

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк успешная украинская телеведущая, за которой следят миллионы украинцев. Красотка ведет отдельно две странички в Инстаграм - своей собаки по кличке Рафик, а также своей персональной.

В этот раз Леся опубликовала в своем блоге фотографию, показав, что отправилась в Одессу. На первом стори Никитюк сняла плитку, показав одесский люк и свои ножки в туфлях.

"Коротко о моей поездке в Одессе. Много дел, вкусная еда, бар Зевс закрылся", - написала лаконично Никитюк в сторис Инстаграм.

На втором фото Леся уже показала себя полностью. Красотка была в штанах и топике. Красотка выгнулась, демонстрируя точеную фигуру.

На последнем фото Никитюк уже сидела за столом. Как можно понять, красотка сидела где-то в заведении и заказала себя большую порцицю устриц с лимоном.

Напомним, взлохмаченная Никитюк с красным лицом показала результаты интенсивных тренировок

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