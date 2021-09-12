Леся Никитюк отправилась в Одессу, показав, как там проводит время
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк успешная украинская телеведущая, за которой следят миллионы украинцев. Красотка ведет отдельно две странички в Инстаграм - своей собаки по кличке Рафик, а также своей персональной.
В этот раз Леся опубликовала в своем блоге фотографию, показав, что отправилась в Одессу. На первом стори Никитюк сняла плитку, показав одесский люк и свои ножки в туфлях.
"Коротко о моей поездке в Одессе. Много дел, вкусная еда, бар Зевс закрылся", - написала лаконично Никитюк в сторис Инстаграм.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
"Маскарад-2", новый рассекреченный герой разочаровал украинцев: "Шоу "Маска" гораздо лучше..."
В Минздраве предупредили об ужесточении карантина: что должно измениться
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце: "Не тот, о ком вы подумали..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло
На втором фото Леся уже показала себя полностью. Красотка была в штанах и топике. Красотка выгнулась, демонстрируя точеную фигуру.
На последнем фото Никитюк уже сидела за столом. Как можно понять, красотка сидела где-то в заведении и заказала себя большую порцицю устриц с лимоном.
Напомним, взлохмаченная Никитюк с красным лицом показала результаты интенсивных тренировок
Также Politeka сообщала, что Никитюк в спортивном мини показала, как испытывает себя на прочность в спортзале
А еще Politeka писала, что Никитюк покрасовалась на камеру в смелом наряде, показав другую сторону съемок