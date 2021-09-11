Украинская телеведущая Леся Никитюк повеселила новыми кадрами
Леся Никитюк стала популярной ведущей на украинском ТВ, запомнившись по шоу "Хто зверху?", "Орел и Решка" и других. Красотка также активно ведет блог в Инстаграм, где среди прочего любит блеснуть чувством юмора, пишет Politeka.net.
Именно таким и оказался новый пост. (Чтобы посмотреть, проскрольте вниз).
«Все видели этих модных дев, которые фоткаются перед входом на борт частного самолета, с дорогими сумками в руках ... но никогда не показывают выход) Думаю он выглядит так», - написала телеведущая, и показала веселое фото.
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Кадр сделан так, будто Лесю вытолкнули из самолета пинком.
«Выход - эффектный🔥🔥🔥», «100% так выглядит выход 😂 Леся как всегда все в точку описали и фото правильное», «Сумочка, юбка и блузка конечно же от Кардана?😂», «Наверное именно так и выглядит», - пишут в комментариях.
Напомним, Никитюк покрасовалась на камеру в смелом наряде, показав другую сторону съемок
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