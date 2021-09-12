Популярная украинская ведущая и шоувумен Леся Никитюк показала, как на самом деле проходят ее тренировки
В последнее время Леся твердо решила привести фигуру в порядок и подтянуть свои формы, поэтому теперь она в спортзале старается заниматься как можно больше и чаще. Не забывает Никитюк записывать видео оттуда.
Поскольку телеведущая также не видит смысла скрывать, какая она настоящая, Леся также показала себя после одной из тренировок. Со спутанными волосами, красным лицом и в уставшем виде Никитюк покрутилась перед зеркалом.
И без фильтров, и косметики телеведущая выглядела очень стройной – похоже, ее занятия уже дали первый результат. Она его при этом старается закрепить не только занятиями, но еще и правильным питанием и интервальным голоданием.
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Как известно, Леся Никитюк стала популярной ведущей на украинском ТВ, запомнившись по шоу "Хто зверху?", "Орел и Решка" и других. Красотка также активно ведет блог в Инстаграм, где среди прочего любит блеснуть чувством юмора.
«Все видели этих модных дев, которые фоткаются перед входом на борт частного самолета, с дорогими сумками в руках ... но никогда не показывают выход) Думаю он выглядит так», - написала телеведущая, и показала веселое фото.
Напомним, Никитюк похвасталась новым лицом после "пластической операции", как она теперь выглядит.
Как сообщала Politeka, Никитюк в полупрозрачном белье засветила идеальную фигуру.
Также Politeka писала, что Никитюк пошла на кардинальные перемены во внешности, фото.