Популярная украинская ведущая Леся Никитюк прямо на камеру перевоплотилась из беззаботной девушки в топе и джинсах в роскошную даму в эксцентричном наряде

Как пишет Politeka.net, звезда украинского телевидения порадовала своих поклонников новыми кадрами в Инстаграм. Так, Леся решила покрасоваться своим ярким и соблазнительным «луком дня».

В начале видео Никитюк предстает перед зрителями в милом повседневном образе. На ней джинсы с высокой талией и молочный топ с глубоким вырезом. Ведущая улыбается и поправляет волосы, которые на видео свободно спадают ей на плечи.

Однако, в какой-то момент Леся полностью перевоплощается, и демонстрирует уже совершенно другой образ. Ведущая примерила оригинальное оранжевое платье с запахом. Его глубокое декольте, вырезы на плечах и необычное украшение на груди так и приковывают к себе взгляд. Дополнила образ элегантная прическа звезды.

«Это мой лук дня», - подписала кадры Никитюк.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Леся – красотка», «Леся, когда ты себе решишься сделать с…ки?», «Какая ты крутая. И о чем те мужики думают? Куда смотрят, если здесь такая красота», «Это вечерний или утренний лук», «Неудачно(«, «Как по мне, образ в топе и джинсах смотрится лучше чем это платье )). Но вы в любом случае красотка!», «Морковка», «Скромнее надо быть», - пишут люди.

Напомним, Никитюк в новом образе отправилась в Одессу и сообщила грустную новость.

Как сообщала Politeka, взлохмаченная Никитюк с красным лицом показала результаты интенсивных тренировок.

Также Politeka писала, что Никитюк решилась показать то, что скрывают другие знаменитости.