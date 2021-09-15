Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников ошеломительным образом, в котором появилась на светской тусовке

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис роликами со светского мероприятия, на котором прямо блистала, выбрав для вечеринки очень яркий оранжевый костюм.

Как видно, наряд телезвезды не только яркий, но и имеет замысловатый фасон – сверху платье с необычным воротником, так что можно увидеть глубокое декольте, а снизу как будто мини юбка, но со шлейфом. Свой образ телеведущая дополнила еще шпильками в тон. Кто-то из друзей пошутил, что Леси наряд цвета апероль, а в одной из сторис слышно голос мужчины за кадром, который говорит: "Какие красотки!".

На некоторых кадрах в сторис Леся появилась в компании певицы Насти Каменских, которая, видимо, заменяла Катю Осадчую на съемках "Світського життя". И судя по видео, телеведущая таки затмила певицу – яркое оранжевое платье Никитюк выгодно диссонировало на фоне черного комбинезона Каменских.

Напомним, Известный фотограф показала, как Леся Никитюк выглядит в повседневной жизни: "Узнаете?".

Как сообщала Politeka, Никитюк в наряде с гигантским вырезом впечатлила радикальным преображением: "Куда смотрят мужики?".

Также Politeka писала, что Никитюк в новом образе отправилась в Одессу и сообщила грустную новость: "Закрылся...".