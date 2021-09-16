Відома телеведуча Леся Нікітюк без сорому показала, як покрилася прищами і дала пораду

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років. Зараз Нікітюк веде програму "Хто зверху" разом з Сергієм Притулою.

Цього разу телеведуча поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила провести рубрику, яку люблять її шанувальники - топ-10 масок в Instagram. Серед них була маска з качкою, бургером та інші.

Також, Леся Нікітюк без сорому показала, як вона виглядає з маскою, яка повністю покриває обличчя прищами.

"5-е місце ось така ось маска прищів на обличчі. Ви можете подарувати цю маску своїй подрузі", - порадила Леся Нікітюк.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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