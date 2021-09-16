Відома телеведуча Леся Нікітюк без сорому показала, як покрилася прищами і дала пораду
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років. Зараз Нікітюк веде програму "Хто зверху" разом з Сергієм Притулою.
Цього разу телеведуча поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила провести рубрику, яку люблять її шанувальники - топ-10 масок в Instagram. Серед них була маска з качкою, бургером та інші.
Також, Леся Нікітюк без сорому показала, як вона виглядає з маскою, яка повністю покриває обличчя прищами.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Розкрилися деталі трагедії з Чорноволом: добивали 4-ма ударами кастету
Потужний вибух прогримів у Дніпрі: є перші дані про загиблих і кадри НП
Леся Нікітюк у сміливому вбранні затьмарила волохату Настю Каменських на світському рауті: "Красуні!"
Чмерковський розповів Осадчій, які зараз у нього стосунки з переможницею "Холостяка": "Так вийшло"
"5-е місце ось така ось маска прищів на обличчі. Ви можете подарувати цю маску своїй подрузі", - порадила Леся Нікітюк.
Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, Леся Нікітюк у сміливому вбранні затьмарила волохату Настю Каменських на світському рауті: "Красуні!"
Також, "Леся, виходь, ми відгадали вже": українці розкусили, кому могла дістатися Маска меланхолійної жирафи
Politeka розповідала, Андре Тан гідно оцінив ніжки Нікітюк в ультра-короткому вбранні: "Можна пити"