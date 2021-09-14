Известная украинска телеведущая Леся Никитюк блеснула ножками в разрезе красивого платья

Ведущая тщательно следит за внешностью, занимаясь спортом и стараясь правильно питаться, передает Politeka.net.

Физические нагрузки помогают звезде поддерживать свой организм в тонусе. По словам Леси, она по утрам делает зарядку, ходит в зал или бассейн. Благодаря этому звезда остается стройной и в любом наряде выглядит эффектно.

13 сентября телеведущая побывала на первой премии National Bloggers Awards, на которой отметили лучших блогеров года.

Леся Никитюк стала гостьей мероприятия. Красотка пришла в ультра-коротком платье цвета "апероль". Крой наряда был такой, что благодаря ему можно было полюбоваться стройными ногами звезды.

Дизайнер Андре Тан заснял ведущую и сделал ей комплимент.

"Показывает всем свои красивые длинные ноги, с которых можно пить", - произнес очарованный Андре Тан.

Оба посмеялись.

Примечательно, Леся Никитюк на мероприятии объявляла победителей.

Сама телеведущая тоже крупный блогер, на ее Инстаграм подписаны 3,7 млн пользователей сети. Наибольшую популярность Леся получила после съемок в шоу "Орел и Решка". Сейчас телеведущая становится гостьей других проектов, а также их ведущей.

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