Украинцы попытались отгадать, кто из знаменитостей может скрывать за образом новой героини второго сезона популярного шоу «Маска»

Дата премьеры нового сезона проекта пока не раскрывается, однако создатели вовсю подогревают интерес украинцев, публикуя в Инстаграм кадры с новыми героями шоу. Как пишет Politeka.net, на этот раз они показали необычный образ Меланхоличной Жирафы.

«Эта сентиментальная дама тронет каждого зрителя. Она будет много танцевать, ведь ее костюм - один из самых подвижных на проекте. Наша Жирафа - настоящая модница. У нее есть несколько пар обуви, серьги с цветком, много украшений и сумочка со страусиными перьями», - говорится в публикации.

На фото можно рассмотреть костюм героини. Судя по всему, она одета в милое шелковое платьице с клубничным принтом, а ее образ дополняют многочисленные украшения.

Украинцы тут же принялись обсуждать, кто из звезд может скрываться под этой маской. Многие заподозрили, что это может быть ведущая Леся Никитюк. Возможно, на эту мысль людей натолкнули знаменитые длинные ноги красотки.

«Леся Никитюк», «Оля Полякова», «Алла, та что супермодель», «Чего-то без загадки этот раз, но у меня есть предположение относительно того, кто может быть под маской Жирафы - Джерри Хейл, Леся Никитюк или Алина Паш», «Кажется, что Осадчая, которая меняет часто шляпки», «Леся выходи...мы отгадали уже», - пишут люди.

Напомним, новый сезон шоу "Маска", Андрей Данилко вновь заставил украинцев занервничать.

Как сообщала Politeka, украинцам решили показать закулисье шоу "Маска", раскрыто имя ведущей.

Также Politeka писала, что украинцы назвали, кто может скрываться под Маской надменной Пиковой Дамы.