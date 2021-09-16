Известная телеведущая Леся Никитюк без стеснения показала, как покрылась прыщами и дала совет
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в шоу "Орел и Решка", где путешествовала по миру более 2 лет. Сейчас Никитюк ведет программу "Хто зверху" вместе с Сергеем Притулой.
На этот раз телеведущая поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. Она решила провести рубрику, которую любят её поклонники - топ-10 масок в Инстаграм. Среди них была маска с уткой, бургером и другие.
Также, Леся Никитюк без стеснения показала, как она выглядит с маской, которая полностью покрывает лицо прыщами.
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"5-е место вот такая вот маска прыщей на лице. Вы можете подарить эту маску своей подруге", - посоветовала Леся Никитюк.
Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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