Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе в шикарному образі

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років.

Цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся показує себе в шикарній сукні яскраво оранджевого кольору. Наряд максимально відкриває вид на її довгі ноги. Свій образ телеведуча розбавила невеликою чорною сумкою.

"І ще раз плаття кольору Апероль", - підписала фото Леся Нікітюк.

Шанувальники засипали телеведучу безліччю приємних слів в коментарях під фотографіями: "Ноги прикрасили це плаття", "Красивий Аперольчик", "Краще за сьогодні", "Яка красива", "Шикарна Леся", "Вау! Богиня", "Ви як завжди шикарні", "Ноги шалені, просто", "О, ноги ноги".

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Politeka розповідала, відомий фотограф показала, як Леся Нікітюк виглядає в повсякденному житті: "дізнаєтеся?"



