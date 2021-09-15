Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя в шикарном образе
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в шоу "Орел и Решка", где путешествовала по миру более 2 лет.
На этот раз телеведущая опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся показывает себя в шикарном платье ярко оранджевого цвета. Наряд максимально открывает вид на её длинные ноги. Свой образ телеведущая разбавила небольшой черной сумкой.
"И ещё раз платье цвета Апероль", - подписала фото Леся Никитюк.
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Поклонники засыпали телеведущую множеством приятных слов в комментариях под фотографиями: "Ноги украсили это платье", "Красивый Аперольчик", "Лучшее за сегодня", "Какая красивая", "Шикарная Леся", "Вау! Богиня", "Вы как всегда шикарны", "Ноги обалденные, просто", "О, ноги ноги".
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