Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый образ на радость фанатов

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной отечественной ведущей на ТВ, снявшись во множестве популярных проектов. Красотка сейчас ведет программу "Хто зверху?" вместе с Сергеем Притулой. Девушка не забывает и об Инстаграм, где ведет страничку своей собаки по кличке Рафик, а также свой личный профиль.

На новом фото, которое Леся опубликовала в сторис, красотка была в кожаной куртке, джинсах и топике. Девушка стояла в лифте, а на часах было 3.18.

"Увидимся в 10.00", - написала Леся под фото.

А недавно Леся дополнила сторис, опубликовав снимок в том же наряде, только сняла косуху. Красотка была уже в помещении и демонстрировала роскошную фигурку перед зеркалом.

Красотке не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия с автором.

Напомним, Леся Никитюк в интересном образе затмила лохматую Настю Каменских на светском рауте

А еще Politeka сообщала, что вьерошенная Никитюк с якрим лицом показала результаты интенсивных нагрузок в зале

Также Politeka писала, что Никитюк позировала перед камерой в смелом наряде, раскрыв другую сторону съемок



