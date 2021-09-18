Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила новым фото в сети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась забавными кадрами в сторис, на которых показала, что решила повторить образ Ким Кардашьян.

Как известно, недавно Лесе в соцсети написала американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян. Это событие телеведущая решила обернуть в свою сторону и всячески напоминает фолловерам об этом. Так, в этот раз Никитюк нарядилась в похожий образ, который Кардашьян продемонстрировала в своем Instagram накануне. В сторис Леся предстала в узких черны лосинах и открытом темном топе, еще и дополнила образ забавным головным убором.

Как видно, на одном из снимков украинская звезда снимает себя в зеркало, стоя в забавной позе, изогнув спину. На втором кадре Леся показывает себя в полный рост, а мужчина, стоящий рядом с ней, как будто поправляет что-то у нее на голове.

Напомним, Никитюк вслед за Ким Кардашьян надела экстравагантный наряд и оконфузилась: "Кто следующий?".

Как сообщала Politeka, Никитюк в прозрачной блузке зацепила украинок за живое: "Очень хотелось бы с мужчиной и деньгами, но...".

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