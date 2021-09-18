Популярная украинская ведущая Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашьян, нарядившись в одинаковый наряд
Как передает Politeka.net, кадры новой фотосессии на Хрещатике знаменитость разместила у себя Instagram.
«Надела черное ... провожаю последние летние дни🖤», - говорится в публикации.
Звезда облачилась в черный облегающий комбинезон со шлейфом. Свой экстравагантный наряд Никитюк дополнила ботинками на высоком каблуке, перчатками и высокой прической с выпущенными у лица прядями.
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Обтягивающие лосины и высокий каблук сделали и без того стройные ноги телеведущей еще длиннее.
Такой необычный наряд никого не оставил равнодушным. Однако многие обратили внимание, что в похожих образах уже появлялись такие знаменитости как Ким Кардашьян, Кристина Орбакайте и Полина Гагарина.
"Какой-то прям флешмоб)):и Вы в этом образе, и Орбакайте, Гагарина, Ким... Кто следующий 🤔",
"Да чтож вы все в одном платье.... Орбакайте, Гагарина, и вы теперь.... Кто следующий?",
"Супер герой Леся Ивановна идёт на помощь 😂🙈", - пишут в сети.
Напомним, Никитюк поразила видом в расстегнутых штанах и необычном топике.
Как сообщала Politeka, Никитюк в роскошных ботфортах и мини приковала взгляды к стройным ножкам.
Также Politeka писала, что Никитюк без стеснения показала, как покрылась прыщами и дала совет.