Популярная украинская ведущая Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашьян, нарядившись в одинаковый наряд

Как передает Politeka.net, кадры новой фотосессии на Хрещатике знаменитость разместила у себя Instagram.

«Надела черное ... провожаю последние летние дни🖤», - говорится в публикации.

Звезда облачилась в черный облегающий комбинезон со шлейфом. Свой экстравагантный наряд Никитюк дополнила ботинками на высоком каблуке, перчатками и высокой прической с выпущенными у лица прядями.

Обтягивающие лосины и высокий каблук сделали и без того стройные ноги телеведущей еще длиннее.

Такой необычный наряд никого не оставил равнодушным. Однако многие обратили внимание, что в похожих образах уже появлялись такие знаменитости как Ким Кардашьян, Кристина Орбакайте и Полина Гагарина.

"Какой-то прям флешмоб)):и Вы в этом образе, и Орбакайте, Гагарина, Ким... Кто следующий 🤔",

"Да чтож вы все в одном платье.... Орбакайте, Гагарина, и вы теперь.... Кто следующий?",

"Супер герой Леся Ивановна идёт на помощь 😂🙈", - пишут в сети.

Напомним, Никитюк поразила видом в расстегнутых штанах и необычном топике.

Как сообщала Politeka, Никитюк в роскошных ботфортах и мини приковала взгляды к стройным ножкам.

Также Politeka писала, что Никитюк без стеснения показала, как покрылась прыщами и дала совет.