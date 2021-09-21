Украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила эффектным кадром
Как пишет Politeka.net, новым фото телеведущая поделилась на своей странице в Инстаграм.
Леся Никитюк позировала на балконе обернувшись в одеяло.
«Для меня счастье в моменте - это когда отменяется утренняя съемка и ты можешь спокойно полежать и посмотреть любимый сериал с вкусностями и любимым апельсиновым соком, когда у тебя появился камин и вы можете збираетись у него всей семьей, это когда ты не видела собаку два месяца, а потом приезжает, а он любит тебя как раньше...», - написала она.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Похолодание и снег обрушатся на Украину: синоптик назвала переломную дату
После провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич: "Запомни..."
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, как изменилась ее фигура: кадры с тренировки
Экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном наряде показала себя во всей красе: "Какие роскошные ягодки"
Фолооверы Никитюк были в восторге от смелого фото.
«Ничего себе! Обожаю», «Леся красотка такая», «В таком ракурсе похожа на Кэмерон Диаз в молодости», «Проклятое одеяло, чтобы оно провалилось!», «Крутое фото. Ты прекрасная», - писали в комментариях.
Напомним, Никитюк в прозрачной блузке зацепила украинок за живое: "Очень хотелось бы с мужчиной и деньгами, но..."
Как сообщала Politeka, партнер Леси Никитюк обескуражил появлением на «Холостячке» с Огневич: «Тоже мне герой»
Также Politeka писала, что Леся Никитюк показала, где оказалась после загруженных выходных: «Дай Боже здоровья…»