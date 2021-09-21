Украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила эффектным кадром

Как пишет Politeka.net, новым фото телеведущая поделилась на своей странице в Инстаграм.

Леся Никитюк позировала на балконе обернувшись в одеяло.

«Для меня счастье в моменте - это когда отменяется утренняя съемка и ты можешь спокойно полежать и посмотреть любимый сериал с вкусностями и любимым апельсиновым соком, когда у тебя появился камин и вы можете збираетись у него всей семьей, это когда ты не видела собаку два месяца, а потом приезжает, а он любит тебя как раньше...», - написала она.

Фолооверы Никитюк были в восторге от смелого фото.

«Ничего себе! Обожаю», «Леся красотка такая», «В таком ракурсе похожа на Кэмерон Диаз в молодости», «Проклятое одеяло, чтобы оно провалилось!», «Крутое фото. Ты прекрасная», - писали в комментариях.

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