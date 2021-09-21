Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася красунею-мамою, порадувавши українців
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною ведучою на українському телебаченні. Красуня засвітилася в безлічі шоу, а також пробувала себе в якості актриси. Лесю визнавали двічі " ведучою року "за версією" Бал квітів "і"Cosmopolitan Awards". Не забуває Нікітюк і про Instagram, де активно ділиться з мільйонами фанатів всім цікавим.
Красуня записала кілька сторіс, показавши, що мама Катерина приїхала. На першому фото можна побачити солоні помідори.
"Мама Кет приїхала", - підписала фото Нікітюк.
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На другому кадрі Леся вже зробила селфі з мамою. Красуні здалися крупним планом, посміхаючись на камеру. Як можна помітити, у Нікітюк проявилися невеликі зморшки навколо очей.
"Мої моменти щастя", - підписала Леся фотографію і додала смайлик щастя з сердечками.
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