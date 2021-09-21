Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась красоткой-мамой, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной ведущей на украинском телевидении. Красотка засветилась во множестве шоу, а также пробовала себя в качестве актрисы. Лесю признавали дважды "Ведущей року" по версии "Бал цветов" и "Cosmopolitan Awards". Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где активно делится с миллионами фанатов всем интересным.

Красотка записала несколько сторис, показав, что мама Екатерина приехала. На первом фото можно увидеть соленые помидоры.

"Мама Кэт приехала", - подписала фото Никитюк.

На втором кадре Леся уже сделала селфи с мамой. Красотки показались крупным планом, улыбаясь на камеру. Как можно заметить, у Никитюк проявились небольшие морщинки вокруг глаз.

"Мои моменты счастья", - подписала Леся фотографию и добавила смайлик счастья с сердечками.

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