У красотки не все гладко

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, что у нее произошло

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является ведущей многих развлекательных проектов на ТВ. Красотка активно занимается своей карьерой, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Леся поделилась новым сторис, на котором показала, что у нее произошло. Как оказалось, Никитюк запачкала пол на кухне. Красотка резко открыла холодильник, из-за чего выпал стаканчик с кисломолочным продуктом, который был в дверце, видимо.

"Когда открыла холодильник резко", - написала Леся под фото.

На кадре также можно увидеть роскошные ножки красотки. Никитюк надела только носочки, которые запачкались.

Никитюк также добавила снимок обложки журнала. На нем Леся позировала рядом с Сергеем Притулой. Как оказалось, в выпуске будет идти речь о дружбе и работе звездных телеведущих.

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