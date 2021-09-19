Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, что у нее произошло
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является ведущей многих развлекательных проектов на ТВ. Красотка активно занимается своей карьерой, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
Леся поделилась новым сторис, на котором показала, что у нее произошло. Как оказалось, Никитюк запачкала пол на кухне. Красотка резко открыла холодильник, из-за чего выпал стаканчик с кисломолочным продуктом, который был в дверце, видимо.
"Когда открыла холодильник резко", - написала Леся под фото.
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На кадре также можно увидеть роскошные ножки красотки. Никитюк надела только носочки, которые запачкались.
Никитюк также добавила снимок обложки журнала. На нем Леся позировала рядом с Сергеем Притулой. Как оказалось, в выпуске будет идти речь о дружбе и работе звездных телеведущих.
Напомним, Никитюк вслед за Ким Кардашьян надела экстравагантный наряд и оконфузилась
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