Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як приходить до тями після вихідних
Як пише Politeka.net, кадрами телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк є ведучою багатьох розважальних проектів на ТБ. Красуня активно займається своєю кар'єрою, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами робочими моментами і деякими подробицями свого життя.
У нових сторіс Леся Нікітюк розповіла, що вихідні у неї пройшли за роботою, тому надолужити відпочинок вона вирішила в понеділок.
"Поки ви на вихідних відпочивали, я працювала, так що тепер моя черга», - зазначила телеведуча.
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Розслабитися Нікітюк вирішила за допомогою тайського масажу.
"Дай Боже здоров'я людям з Таїланду. Всьому Таїланду дай Боже здоров'я", - сказала Леся під час сеансу, який проходив в напівтемряві. Схоже, процедура дійсно їй сподобалася.
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