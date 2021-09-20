Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як приходить до тями після вихідних

Як пише Politeka.net, кадрами телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк є ведучою багатьох розважальних проектів на ТБ. Красуня активно займається своєю кар'єрою, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами робочими моментами і деякими подробицями свого життя.

У нових сторіс Леся Нікітюк розповіла, що вихідні у неї пройшли за роботою, тому надолужити відпочинок вона вирішила в понеділок.

"Поки ви на вихідних відпочивали, я працювала, так що тепер моя черга», - зазначила телеведуча.

Розслабитися Нікітюк вирішила за допомогою тайського масажу.

"Дай Боже здоров'я людям з Таїланду. Всьому Таїланду дай Боже здоров'я", - сказала Леся під час сеансу, який проходив в напівтемряві. Схоже, процедура дійсно їй сподобалася.

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