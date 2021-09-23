Известная телеведущая Леся Никитюк прошлась по торговому центру и показала, как её мама разнесла модные новинки в пух и прах

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз Леся Никитюк поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала, как проводит время с мамой, которую называет "Мама Кет". Они решили прогуляться по торговому центру и купить одежду.

"Вот такое что-то понашивали дурацкое, а вдруг кто-то что-то купит", - прокомментировала мама Леси Никитюк.

Телеведущая предложила купить ей сапоги-батфорды, на что мама Никитюк ответила с юмором, что ей это не поможет.

Также Леся предложила купить маме ярко-оранжевую куртку, на что её мама ответила: "Та не, это же на путях такое носят".

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