Известная телеведущая Леся Никитюк узнала необычные "секрет" мамы, которым она поделилась только теперь

Недавно телеведущая отправилась домой, где провела много времени с мамой, отдохнула с ней в ТРЦ и устроила день покупок. Отдыхая вечером и подводя итоги дня, Леся также показала старое архивное фото.

Кадр со своего детства Никитюк сопроводила историей, которую ее мама рассказала только сейчас: «А еще Кейт призналась, что на самом деле хотела мальчика. Алешку, блин… Она хотела Лешеньку» - выразила свое негодование Леся.

Как известно, у звезды с мамой очень доверительные и хорошие отношения. Они вместе ездят на отдых, обмениваются сообщениями, и Леся нередко приезжает к родственникам с подарками.

Отметим, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Ранее Леся Никитюк поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала, как проводит время с мамой, которую называет "Мама Кет". Они решили прогуляться по торговому центру и купить одежду.

"Вот такое что-то понашивали дурацкое, а вдруг кто-то что-то купит", - прокомментировала мама Леси Никитюк..

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