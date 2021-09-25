Известная телеведущая и блогер Леся Никитюк покрасовалась в машине, пока стояла в пробке

Как пишет Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала фото, сделанное в автомобиле. Леся сидела за рулем и, судя по всему, направлялась на работу. Никитюк была одета в довольно строгий наряд. На ней красовалась блузка с завязками и объемный черный пиджак. Она улыбалась и выглядела достаточно довольной. Волосы у Никитюк были собраны, а на лице красовался свежий макияж.

«Когда зашла в википедию и полдня переходила по ссылкам, теперь на работу... Как ваш субботник?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Котя», «Вот почему сейчас пробки там, где ты стоишь», «Какая милая», «Наряд просто топ», «Леся, вам так идет строгий костюм», «Девушка из высшего общества», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Никитюк сегодня является одной из самых популярных телеведущих в Украине.

Напомним, что Леся Никитюк была ошарашена заявлением мамы: "Хотела Лешеньку".

Еще Politeka писала, что Никитюк очаровала видом на фоне Каменских: "Так бросается в глаза...".

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