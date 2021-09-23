Відома телеведуча Леся Нікітюк дізналася незвичайні "секрет" мами, яким вона поділилася тільки тепер

Нещодавно телеведуча вирушила додому, де провела багато часу з мамою, відпочила з нею в ТРЦ і влаштувала день покупок. Відпочиваючи ввечері і підбиваючи підсумки дня, Леся також показала старе архівне фото.

Кадр зі свого дитинства Нікітюк супроводила історією, яку її мама розповіла тільки зараз: "А ще Кейт зізналася, що насправді хотіла хлопчика. Олешку, блін ... вона хотіла Льошеньку" - висловила своє обурення Леся.

Як відомо, у зірки з мамою дуже довірчі і хороші відносини. Вони разом їздять на відпочинок, обмінюються повідомленнями, і Леся нерідко приїжджає до родичів з подарунками.

Зазначимо, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу" Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Раніше Леся Нікітюк поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показала, як проводить час з мамою, яку називає "Мама Кет". Вони вирішили прогулятися по торговому центру і купити одяг.

"Ось таке щось поношували безглузде, а раптом хтось щось купить",-прокоментувала мама Лесі Нікітюк..

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