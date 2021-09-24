Українська співачка Настя Каменських підмінила Катю Осадчу, ставши зірковим репортером у програмі "Світське Життя"
Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. Красуня в новому випуску замінила Катю Осадчу в шоу"Світське Життя". Співачка взяла інтерв'ю у кількох зірок, дізнавшись багато цікавого.
Подробиці з'явилися на сторінці "Світське Життя". Настя поговорила з Альона Альона, Євгеном Клопотенко і телеведучою Лесею Нікітюк.
"Зоряна спец. репортер цього тижня-Настя Каменських. Разом шукали сенсації на National Bloggers Awards - і знайшли.
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Про яке весілля мріє реперка Олена Альона, як знайомиться з дівчатами в Instagram кулінар Євген Клопотенко і що телеведуча Леся Нікітюк подарувала колезі Сергію Притулі на ювілей - всі відповіді вже цієї неділі о 18.30.
Пам'ятайте про новий час виходу в ефір. До зустрічі!",- написано було під фото.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Так собі зірки", "всі ті ж самі", "і Леся Нікітюк зі своїм обличчям", "Леся З Монро схожі", " яка висока Леся Нікітюк, аж на голову вище від НК...так впадає в очі) і красу нікуди не сховаєш".
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