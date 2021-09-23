Леся Нікітюк показала стильний образ, порівнявши себе з міланською модою

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала успішною телеведучою, заблиставши в "Орел і Решка". Після цього дівчина вела і веде багато рейтингових програм, включаючи " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Красуню завдяки цьому визнавали два рази " ведучою року "за версією" Бал квітів", а також"Cosmopolitan Awards". Не забуває Леся і про Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців, а красуня там активно ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Леся одягла міні-спідницю, топік і піджак. Красуня доповнила образ розкішними ботфортами, які були в забарвленні змії. Також Нікітюк додала фото дівчини в аналогічному взутті. Тільки красуня була в міні-сукні з відкритими плечима, а в руках тримала сумочку.

"Ну, Мілан Міланом, а ми тут в Києві теж в тренді, так, Юрочка?",- написала Леся.

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