Украинская телеведущая Леся Никитюк решила не терять шанс

Как пишет Politeka.net, сегодня Илон Маск прекратил отношения с канадской певицей Граймс. Как уточнил миллиардер, рассталась пара только на половину. Леся Никитюк решила подшутить в Инстаграм, записав несколько сторис.

"Добрый вечер всем поклонникам таланта Юры и Богданыча. Ребята, добрый вечер", - сказала Леся.

"Илон Маск развелся", - сказал кто-то на фоне.

"Илон Маск развелся, а это значит что мы уже готовим свадебное платье, макияж, и едем к нему. Свято место пусто не бывает", - сказала Леся.

Красотку в это время гримировали.

После этого Никитюк записала еще одно видео, на котором спела песню.

"Горела сосна, полыхала, под ней девушка стояла", - пропела Леся на видео.

В это время на Никитюк накинули белое полотенце.

"Как мы назовем нашего сына с Илоном Маском?", - просила Леся.

"Б52", - ответили за кадром.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.

Напомним, довольная Никитюк призналась, чем занималась весь выходной день

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