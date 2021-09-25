Украинская телеведущая Леся Никитюк решила не терять шанс
Как пишет Politeka.net, сегодня Илон Маск прекратил отношения с канадской певицей Граймс. Как уточнил миллиардер, рассталась пара только на половину. Леся Никитюк решила подшутить в Инстаграм, записав несколько сторис.
"Добрый вечер всем поклонникам таланта Юры и Богданыча. Ребята, добрый вечер", - сказала Леся.
"Илон Маск развелся", - сказал кто-то на фоне.
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"Илон Маск развелся, а это значит что мы уже готовим свадебное платье, макияж, и едем к нему. Свято место пусто не бывает", - сказала Леся.
Красотку в это время гримировали.
После этого Никитюк записала еще одно видео, на котором спела песню.
"Горела сосна, полыхала, под ней девушка стояла", - пропела Леся на видео.
В это время на Никитюк накинули белое полотенце.
"Как мы назовем нашего сына с Илоном Маском?", - просила Леся.
"Б52", - ответили за кадром.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.
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