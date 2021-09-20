Танцор Оли Поляковой и партнер Леси Никитюк по "Танцях з зірками" Макс Ежов обиделся на "Холостячку" Злату Огневич
Как пишет Politeka.net, Ежов решил попробовать свои силы в "Холостячке 2" со Златой Огневич. Макс является танцором балета Ольги Поляковой, а также партнером по "Танцях" Леси Никитюк, с которой в 2018 году получил второе место.
На первом вечеринке танцор вел себя довольно вызывающе и зрители заподозрили, что Макс пришел на проект ради пиара. Огневич тоже не поверила Ежову и позвала его на разговор. После беседы Злата не дала танцору бутоньерку, что означало уход из "Холостячки".
И если на проекте Ежов отрицал корыстные цели, которые преследовал на проекте, то уже в Инстаграм признался, что отчасти пиар его интересовал тоже.
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"Почему просто пиар? Злата довольно симпатичная девушка, но тут есть слова правды, поэтому не буду отрицать полностью", - ответил Макс.
А вчера, 19 сентября, на страничке Ежова появился новый пост. Там он опубликовал урывок, где Злата спросила, обиделся ли он.
"Запомни, обижаться, это пустая трата времени", - ответил Макс Злате.
"Да, блин, обиделся", - подписал Ежов видео.
Фанаты посмотрели ролик более 6 тысяч раз и написали комментарии:
"Как обычно", "Лучшее", "Все мы Максим", "Бедненький, зачем тебе это шоу надо было?", "Максим, вы в балете Поляковой - бог! Точка!!!".
Напомним, Злата Огневич отказала партнеру Леси Никитюк по "Танцях з зірками"
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