Телеведущая Леся Никитюк показала, чего сильно испугалась

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной телеведущей в Украине. Звезда сейчас занята проектами "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а также снимается в других шоу. За Лесей следят в Инстаграм миллионы украинцев и Никитюк старается не разочаровывать фанатов, постоянно публикуя там много интересного.

На новом видео Леся показывала пол, где можно увидеть таракана.

"Ааааааа", - закричала Леся Никитюк на фоне.

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До этого Леся показала, как сильно удивилась из-за азиатской девушки. Она добавила соус к живым крабам, после чего решила их съесть. Никитюк добавила свое фото, где была с широко открытыми глазами от удивления.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео Леси Никитюк, так как в сторис Инстаграм, где телеведущая их опубликовала, подобных инструментов нет.

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