Телеведущая Леся Никитюк показала, чего сильно испугалась

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной телеведущей в Украине. Звезда сейчас занята проектами "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а также снимается в других шоу. За Лесей следят в Инстаграм миллионы украинцев и Никитюк старается не разочаровывать фанатов, постоянно публикуя там много интересного.

На новом видео Леся показывала пол, где можно увидеть таракана.

"Ааааааа", - закричала Леся Никитюк на фоне.

До этого Леся показала, как сильно удивилась из-за азиатской девушки. Она добавила соус к живым крабам, после чего решила их съесть. Никитюк добавила свое фото, где была с широко открытыми глазами от удивления.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео Леси Никитюк, так как в сторис Инстаграм, где телеведущая их опубликовала, подобных инструментов нет.

Напомним, Никитюк в ковбойском прикиде засняли возле сарая с сеном, кадры попали в сеть

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский после признания в чувствах к Никитюк нашел ей замену

Также Politeka сообщала, что после провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич



