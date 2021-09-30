Телеведущая Леся Никитюк рассказала, как приходила к Потапу и почему у них не сложилось сотрудничество

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в прошлом году презентовала украинцам свою первую сольную песню "Ямы", призналась, что хочет снова петь. По словам артистки, она приходила к продюсеру Потапу, чтобы купить у него новый хит, но ничего не получилось. Об этом Леся рассказала в программе "Світське життя" временной ведущей Насте Каменских.

На вопрос Насти, которая в одном из эпизодов заменила Катю Осадчую, о новой песне, Никитюк рассказала, что это очень дорого.

"Я пришла к Потапу. Он озвучил цены на песни. Я сказала, что еще подумаю и ушла к другому продюсеру – Квинте", - поделилась Леся своими скитаниями. По словам ведущей, сейчас быть певицей очень дорого и трудно, все происходит, как на базаре - там спросила, сколько стоит хит, потом пошла в другое место интересоваться ценой.

Так что пока Никитюк не может сказать, когда порадует украинцев новым хитом, хоть и очень этого хочет, и все вокальные данные у нее для этого есть.

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