Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила своими талантами, записав видео
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк сейчас активно занимается работой, ведя несколько проектов, а также развивает блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом видео Леся показалась в красном мини-платье. Ниикитюк стояла у стены, с другой стороны которой был юморист Роман Мищеряков. Парочка подпевала под песню "Непара - Плачь и смотри". Телееведущая без юмора не обошлась. Леся для записи надела прозрачное красное платье.
На еще двох видео Никитюк и Роман тоже шутили.
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"Плачь, смотри, выбирай лучшее видео в коментах. Вообще мы с Романом серьезные ведущие реалити-шоу "Пара на миллион", - написала Леся.
"А бухгалтер будет?", "Красиво", "По-розовому и трубка верх ногами", "Третье видео огонь", "Спасибо вам за хорошее настроение", "Агонь, вы большие умнички, на вас можно смотреть вечно,как на огонь и воду".
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