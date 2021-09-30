Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новыми фотографиями
Как пишет Politeka.net, 33-летняя телеведущая и блогер Леся Никитюк, которую большинство украинцев знает как ведущую шоу "Кто сверху", часто делится с поклонниками контентом в своем Instagram, где на нее подписано 3,7 миллиона человек.
На этот раз Никитюк опубликовала серию красивых фотографий, на которых в красном блестящем миниплатти и в босоножках на завязках позировала возле красного дивана. Наряд подчеркнул худые и длинные ноги телеведущей и изящную фигуру. Для фотосессии Леся сделала шикарный макияж и укладку.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Внезапно оборвалась жизнь звезды "Евровидения", врачи сделали все возможное: "Такой молодой..."
Морозы ворвутся в Украину раньше времени, озвучен неутешительный прогноз: где похолодает
Злата Огневич "донашивает" наряды участниц "Холостяка", в Сети сравнили фото: "Это унизительно"
Дмитрий Дикусар признался, что стал отцом и обнародовал фото: «Я буду рядом, малышка!»
Поклонники поставили почти 15 тысяч лайков за 25 минут и написали много комментариев.
"Красотка 😍😍😍 ", " с такими ногами я бы тоже так фоткалась, конечно. Потому что если бы фотографировалась я, то это примерно выглядело бы так: гномик-лошара решил выставить свои сосиски 😂😂😂 ", "Вааууу 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Божественная!! 🔥😍", "Красотка 🔥🔥😍 ", " Богииня🔥❤️", "Это пожар 🔥🔥🔥 ", "Леся ты прекрасна ❤️", " Украинская Шэрон Стоун! Ух и ноги 🔥", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк поведала, почему у нее не сложилось с Потапом: "Пошла к другому".
Напомним, что Никитюк в прозрачном мини удивила своим талантом, видео: "Агонь".
A еще Politeka сообщала, что растрепанная Никитюк похвасталась шикарным букетом от таинственного поклонника: "Как вам такой поворот".