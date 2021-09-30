Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новыми фотографиями

Как пишет Politeka.net, 33-летняя телеведущая и блогер Леся Никитюк, которую большинство украинцев знает как ведущую шоу "Кто сверху", часто делится с поклонниками контентом в своем Instagram, где на нее подписано 3,7 миллиона человек.

На этот раз Никитюк опубликовала серию красивых фотографий, на которых в красном блестящем миниплатти и в босоножках на завязках позировала возле красного дивана. Наряд подчеркнул худые и длинные ноги телеведущей и изящную фигуру. Для фотосессии Леся сделала шикарный макияж и укладку.

Поклонники поставили почти 15 тысяч лайков за 25 минут и написали много комментариев.

"Красотка 😍😍😍 ", " с такими ногами я бы тоже так фоткалась, конечно. Потому что если бы фотографировалась я, то это примерно выглядело бы так: гномик-лошара решил выставить свои сосиски 😂😂😂 ", "Вааууу 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Божественная!! 🔥😍", "Красотка 🔥🔥😍 ", " Богииня🔥❤️", "Это пожар 🔥🔥🔥 ", "Леся ты прекрасна ❤️", " Украинская Шэрон Стоун! Ух и ноги 🔥", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк поведала, почему у нее не сложилось с Потапом: "Пошла к другому".

Напомним, что Никитюк в прозрачном мини удивила своим талантом, видео: "Агонь".

A еще Politeka сообщала, что растрепанная Никитюк похвасталась шикарным букетом от таинственного поклонника: "Как вам такой поворот".